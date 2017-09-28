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28 Eylül 2017 Perşembe 14:57

Hülya Avşar, Acun Ilıcalı'yı Sildi!

Şok!

Hülya Avşar, Acun Ilıcalı'yı Sildi!
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‘Hayatımdaki 4 kişiyi sildim’ diyen Hülya Avşar, sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı’yı takipten çıkararak herkesi şaşırttı. Avşar, yakın arkadaşı Ilıcalı’nın düğününe de katılmamıştı.

Bir dönemin yakın dostları Acun Ilıcalı ile Hülya Avşar ikilisinin arasında kara kedi mi girdi? Acun Ilıcalı ile Avşar Kızı’nın dostluğu medya sektörüne örnek olacak cinstendi. Her fırsatta yeni çalışmalarında birbirlerine destek veren çiftten Ilıcalı, bir ara programlarının vazgeçilmez jürisi olarak Hülya Avşar’ı seçmişti.  

ACUN’U TAKİP ETMİYOR!

 Bir gecede 3-4 kişiye telefon açarak kendisine iyi gelmeyen arkadaşlarını silen ünlü oyuncunun bu sözlerinin ardından Acun Ilıcalı’yı Instagram’dan takip listesinden çıkardığı görüldü. Ilıcalı ise Avşar Kızı’nın takip etmeye devam ediyor. Hülya Avşar’ın bir dönem yakın arkadaşı olan Acun Ilıcalı’nın Şeyma Subaşı ile Fransa’da olan düğününe katılmaması da ‘Aralarına kara kedi mi girdi?’ sorusunu akıllara getirmişti.
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