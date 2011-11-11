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Heykele Pargalı dopingi

Muhteşem Yüzyıl’da konu edilen Artemis, Apollon ve Herakles heykellerine talep patladı...

Heykele Pargalı dopingi

Muhteşem Yüzyıl’da konu edilen Artemis, Apollon ve Herakles heykellerine talep patladı...

11 Kasım 2011 Cuma 14:07
Heykele Pargalı dopingi
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Ekranların reyting rekortmeni dizisi Muhteşem Yüzyıl’da konu edilen Artemis, Apollon ve Herakles heykellerine talep patladı. Dizi için heykelleri yapan heykeltıraşlar , “Bahçeli villası olan sipariş vermek için arıyor. Şaşkınlık içindeyiz” dediler.

Muhteşem Yüzyıl’da zaferle dönülen Mohaç Seferinin ganimetleri arasında yer alan ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından Sadrazam İbrahim Paşa’ya hediye edildikten sonra onun sarayının bahçesini süsleyen heykellere talep patlaması yaşanıyor.

Dizi için heykelleri üreten heykeltıraşlardan Mustafa Toygar, “Dizinin yapımcı firmasından Muhteşem Yüzyıl için Apollon ve Herakles heykeli siparişleri aldık. Bizde yaklaşık 7 kişilik ekiple yaklaşık 15 günde bu üç heykeli tamamlayıp teslim ettik. Heykeller birkaç haftadır dizide konu edilmeye başlayınca telefonlarımız çalmaya başladı ve sipariş üzerine sipariş geliyor. Bize nasıl ulaştılar bilmiyoruz.

Tabir caiz ise bahçeli evi ya da villası olan herkes arayıp Muhteşem Yüzyıl’dakilerle aynı ebatlarda heykeller yaptırmak istediğini söylüyor” diyor.

"HEYKELİN ANLAŞILMAYA İHTİYACI VARMIŞ" Toygar, "Heykel sanatının giderek unutulduğu düşünülen ve bunun siyaset ile ilişkilendirildiği bir dönemde Muhteşem Yüzyıl ile heykele olan ilginin artması bizi çok şaşırttı. Dizi sayesinde heykel sanatı ilgi çekmeye başladı. Demek ki heykel sanatının kıymet görmesi için popüler kültürün bir enstrümanı olması gerekiyormuş.

Demek ki Türk toplumu heykele değer vemek için anlamaya ihtiyaç duyuyormuş. Muhteşem Yüzyıl'da farklı bir bakış açısı ile bu çok iyi anlatıldı. Biz heykel sanatçıları olarak bunu anladık" diye konuştu.

7 KİŞİ 1000 SAAT ÇALIŞTI Heykeltıraş Hakan Çiyacı da Muhteşem Yüzyıl’ın olay heykellerinin yapılış serüvenini de anlattı. Çiyancı, “Heykellerin yapımında 2'si heykeltıraş toplam 7 kişilik bir ekip görev aldı ve toplamda bin saatlik bir çalışma sonucu heykeller tamamlandı. Heykellerin yapımında yarım ton kil, 250 kilo alçı, 250 kilo polyester kullanıldı emeğimizin karşılığını görmekten mutluyuz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 11.11.2011 14:07
Anahtar Kelimeler:
Muhteşem YüzyılHeykelKanuniOsmanlıPargalıHürrem SulkanApollonArtemis
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