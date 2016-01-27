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'Hayvanlık Değil, Şeytanlıktır!'

Bağdat Caddesi'ndeki tecavüz Gülben Ergen'i isyan ettirdi

'Hayvanlık Değil, Şeytanlıktır!'

Bağdat Caddesi'ndeki tecavüz Gülben Ergen'i isyan ettirdi

27 Ocak 2016 Çarşamba 11:41
'Hayvanlık Değil, Şeytanlıktır!'
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 'HAYVANLIK DEĞİL, ŞEYTANLIKTIR!'

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi E.F.B'ye tecavüz edip kaçan, yakalandıktan sonra ise 'şeytana uydum' diyen servis şoförü Cengiz A. Gülben Ergen'i isyan ettirdi.

Yaşananlara sessiz kalmayan Ergen, Twitter sayfasına "Sessiz kalmıyoruz. Sokakta çıplak gezen bir kadın olsam bile bana tecavüz etme hakkın yoktur (Dick Gregory). Tecavüz insanlık ayıbıdır! Hayvanlık değildir! Şeytanlıktır" notunu düştü.


ÜNLÜLER NE DEDİ?

Oyuncu Cem Davran Twitter sayfasına "Tecavüz denilen iğrençliğe 'ama'lı cümle kurmak daha beter iğrençliktir! notunu düştü.

Didem Soydan ise "Tecavüz edenin 'şeytana uydum' savunmasına verilecek en güzel cevap: 'Şeytana uydum' diyeni 'ozaman ateş sana bir şey yapmaz' deyip yakacaksın" mesajını takipçileri ile paylaştı.





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Son Güncelleme: 27.01.2016 11:46
Anahtar Kelimeler:
Hayvanlık DeğilŞeytanlıktır!
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