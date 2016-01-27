'Hayvanlık Değil, Şeytanlıktır!'

'HAYVANLIK DEĞİL, ŞEYTANLIKTIR!'
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi E.F.B'ye tecavüz edip kaçan, yakalandıktan sonra ise 'şeytana uydum' diyen servis şoförü Cengiz A. Gülben Ergen'i isyan ettirdi.
ÜNLÜLER NE DEDİ?
Oyuncu Cem Davran Twitter sayfasına "Tecavüz denilen iğrençliğe 'ama'lı cümle kurmak daha beter iğrençliktir! notunu düştü.
Didem Soydan ise "Tecavüz edenin 'şeytana uydum' savunmasına verilecek en güzel cevap: 'Şeytana uydum' diyeni 'ozaman ateş sana bir şey yapmaz' deyip yakacaksın" mesajını takipçileri ile paylaştı.
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