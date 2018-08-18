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Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla olay yaratan Hatice cesur paylaşımlarından birine daha imza attı. Hatice gelen yorumlara ise kızdı

Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla olay yaratan Hatice cesur paylaşımlarından birine daha imza attı. Hatice gelen yorumlara ise kızdı

18 Ağustos 2018 Cumartesi 19:03
Hatice seksi pozuna gelen yorumlara bozuldu

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hatice, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"Ben tek siz hepiniz" notuyla paylaştığı pozu yoruma kapayan Hatice sonra ise kendi haberinin altına ilginç bir yorum yaptı. Instagram'da hakkında yapılan yorumlara bozulan Hatice çok kızdı.

"Nasıl giyindiğim nasıl güneşlendiğim kimseyi ilgilendirmiyor" diyen Hatice bakın ne dedi:

hat.jpg

İNTİZAR'A OLAY GÖNDERME!

Hatice daha sonra ise Instagram'da paylaştığı başka bir fotoğrafına şunları yazdI:

"Tatile gidersin magazini ararsın şu plajda ve ya otelde bikiniliyim, gel çek dersin çekerler, haber olur magazin derler. Kendi sayfanda paylaşım yaparsın, kadın olarak sevdiğin resmi paylaşırsın bikinili olunca ahlak dersi verirler.

İbadet edersin, türbede dua edersin gizli gizli paylaşmazsın dinsiz derler. Bilmezler ki içindekini. Paylaşmam onları asla. Dinin ve ibadetin reklamını yapıyor demesinler diye.

Bir kadın bir kadınla sevişir (Aşka saygım sonsuz) Ülke gurur duyar destekler. Bir kadın bikinili resmini paylaşır aşağılarlar. Diğer bir kadın gel beni gizli çek der ay canım ifşa ediyorlar yazık derler. Hep de kadınlar derler.

Şükürler olsun ne yüzüm ne sesim ne de vucudum. Şükürler olsun hâlâ insanım, kalp kırmıyorum,hakaret etmiyorum ve hâlâ güzel düşünmeye devam ediyorum."

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