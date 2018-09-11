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Hatice, bacak hareketiyle şov yaptı

Yaz mevsiminin bitmesiyle beraber şarkıcı Hatice, soluğu spor salonunda aldı. Hatice, bacaklarını duvara sıfır şekilde esneterek yaptığı hareketle profesyonel sporculara taş çıkarttı.

Hatice, bacak hareketiyle şov yaptı

Yaz mevsiminin bitmesiyle beraber şarkıcı Hatice, soluğu spor salonunda aldı. Hatice, bacaklarını duvara sıfır şekilde esneterek yaptığı hareketle profesyonel sporculara taş çıkarttı.

11 Eylül 2018 Salı 10:31
Hatice, bacak hareketiyle şov yaptı

Sporcu kişiliğiyle ve fit vücuduyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Hatice, yaz mevsiminin bitmesinin ardından soluğu spor salonunda aldı.

Spor yaptığı anı Instagram'dan takipçileriyle paylaşan Hatice, yaptığı hareket ile vücudunun esnekliğini takipçilerine kanıtladı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Bacaklarını duvara sıfır şekilde esneterek yapılması zor bir hareketi gerçekleştiren Hatice paylaşımına, "Bazen esnersin." yorumunu yaptı. Hatice'nin paylaşımı binlerce kişi tarafından beğenildi.

İŞTE HATİCE'NİN PAYLAŞIMI:

'BİR HAFTADA KENDİME AŞIK EDERİM' ÇIKIŞIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Hatice geçen günlerde açıklamalarıyla çok konuşulmuştu. Hatice, "Evime 15 günde bir yardımcım geliyor. Ben her gün toz alırım, temizlik yaparım. Elimde bulaşık da yıkarım. Benim için temizlik yapmak, spor yapmak gibi. Yemek yapıyor musun? diye soruyorlar. Elimde mantı bile açıyorum. Zekama güveniyorum. Bir insanı analiz etmem için gözlerine bakmam yeterli. Bir erkekte vicdana bakıyorum. Beni gelip evimde görsünler, 1 haftada bir insanı kendime aşık ederim. Evde o kadar anaç, erkeğine hizmet eden bir kadınım ki..." demişti.

39 yaşındaki Hatice, son dönemde sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla gündeme geliyor.

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