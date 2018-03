Hasan Yalnızoğlu: 'Kendi hikâyemi yaşamayı seçtim'

Hasan Yalnızoğlu'nun Akşam Gazetesi'nden Emine Bıyık ile gerçekleştirdiği söyleşi..



Herkesin yaşam öyküsü, koskocaman kıymetli bir kitaptır… Bazılarının hikâyesi mutlu sonla biter. Bazılarınınki ise hayli acıklıdır. Öyleleri de vardır ki onların hikâyelerinin sonu yoktur… Hiç bitmez… Anlatılır, konuşulur, okunur durur. Yaşamlarımızdaki kırılma noktalarında aldığımız kararlar ve yaptığımız seçimler hikâyelerimizi ya sonsuzlaştırır ya da kırıldığı noktada bırakır… Bu sözler ‘Survivor ’ yarışmasıyla tanıdığımız Hasan Yalnızoğlu ’nun, ‘Öğrenilmiş Duygular ’ adını verdiği kitabının önsözleri…



DEĞİŞİMİ SEN BAŞLAT



Kitabı okumaya başladığınızda birçok soru soruyor Hasan Yalnızoğlu bizlere… Bazen “Savaştan mutlu ve galip ayrılan birini gördün mü hiç?” bazen “Ne zaman vazgeçtin?” bazen “Hadi değişimi sen başlat!” bazen “Ancak ben güzelsem hayat güzel olabilir” diyor. Bazen de “Boş hayaller kurmak, yersiz bahaneler üretmekten çok daha hayırlı ve yapıcıdır” deyip yüreklendiriyor. Terazinin bir koluna olumlu olan şeyleri, bir koluna da olumsuz olanları koyuyor.



Önemli olan olumsuzun yönlerin az ya da çok olması değil. Çünkü onun için olumsuzluklar da en az olumlu yönler kadar değerli. Bütün bunları kabullenip tek bir şeye odaklanmanızı istiyor; o da strateji…



EN KÖTÜ DUYGU ÇARESİZLİK



Yalnızoğlu için en öğrenilmiş en kötü duygu ‘çaresizlik. ’ Bu duyguyu da ancak kendimizi tanıyarak aşabileceğimize inanıyor. “Beklentilerinizi ve şikâyetlerinizi tekrar gözden geçirip her bir çözümün kendinizde bulunduğunu bilin. Sizde olmayan bir duyguyu başkalarından borç alamazsınız. Çaba göstermedikçe, inat etmedikçe, sabır ve sebatta bulunmadıkça emek vermiş sayılmayız.” Bu sözlerin hiçbirini laf olsun diye söylemiyor Yalnızoğlu. Her biri kendi başından geçen olayların ardından kurduğu cümleler, geliştirdiği yöntemler. Kitabın başından sonuna kadar her bir cümlesini kendi hayatından kesitlerle örnekliyor. “25 yaş dansa başlamak için çok geçmiş… Peki ya çok çalışırsak ne olur? Hayaller gerçeğe dönüşmez mi? ‘Sultan of the Dance ’ sadece bir rüya mı? Güç, cesaret, disiplin, istikrar, neşe ve mutluluk genetik miras değildir. İyi duygular da tıpkı olumsuz duygular gibi sonradan öğrenilir” diyor.



KENDİ HİKÂYEMİ YAŞAMAYI SEÇTİM



Kitabın her bir bölümünde Türk Edebiyatı ’nın önemli isimleri ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ’ten alıntılar koyarak başlamayı tercih eden Hasan Yalnızoğlu ‘Öğrenilmiş Duygular ’ adını vererek yayımladığı ilk kitabını şu sözlerle anlatıyor; “Bu kitapta sadece yaşam hikâyemi ve Survivor maceramı anlatmadım. Yaşamım boyunca karşıma çıkan her zorluğu, hayal kırıklığını ve haksızlığı kendim için büyük bir şansa ve fırsata nasıl dönüştürebildiğimi, yaptığım seçimlerin sorumluluklarını kabullenmeyi ve kadere teslim olmaktansa kendi hikâyemi yaşamayı nasıl seçtiğimi yazdım.”