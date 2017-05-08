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08 Mayıs 2017 Pazartesi 07:58

Hande Yener'e Konserde Uçan Tekme!

Hande Yener'e Konserde Uçan Tekme!
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Hande Yener, konser sırasında sahnede dansçılarından biriyle çarpıştı. Yener'in dişi kırıldı, dudağı şişti.

Pop müziğin usta isimlerinden Hande Yener, dün akşam verdiği konser sırasında dansçısıyla çarpıştı. Yener'in dişi kırıldı ve dudağı şişti.

KEYİFLİ BAŞLADI, KÖTÜ BİTTİ

Ünlü popçu Hande Yener, önceki akşam Başakşehir'de bulunan bir AVM'de hayranlarını karşısına çıktı. Keyifli başlayan konser, Yener açısından kötü bitti.

"RESMEN UÇAN TEKME YEDİM"

Dansçılarından biriyle çarpışan Yener'in dişi kırılırken, dudağı şişti. "Resmen uçan tekme yedim" diyen Yener, önemli bir şeyi olmadığını söyleyerek performansına devam etti. 
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Hande Yenere Konserde Uçan Tekme!
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