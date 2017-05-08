Hande Yener'e Konserde Uçan Tekme!

Pop müziğin usta isimlerinden Hande Yener, dün akşam verdiği konser sırasında dansçısıyla çarpıştı. Yener'in dişi kırıldı ve dudağı şişti.Ünlü popçu Hande Yener, önceki akşam Başakşehir'de bulunan bir AVM'de hayranlarını karşısına çıktı. Keyifli başlayan konser, Yener açısından kötü bitti.Dansçılarından biriyle çarpışan Yener'in dişi kırılırken, dudağı şişti. "Resmen uçan tekme yedim" diyen Yener, önemli bir şeyi olmadığını söyleyerek performansına devam etti.