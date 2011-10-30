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Hande Ataizi evliliğe hazırlanıyor

Oyuncu ve TV sunucusu Hande Ataizi, Amerikalı sözlüsü ile beş altı ay içinde evlenecek.

Hande Ataizi evliliğe hazırlanıyor

Oyuncu ve TV sunucusu Hande Ataizi, Amerikalı sözlüsü ile beş altı ay içinde evlenecek.

30 Ekim 2011 Pazar 12:35
Hande Ataizi evliliğe hazırlanıyor
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‘İzdivaç’ adlı evlilik programında bugüne kadar sekiz çifti evlendiren Hande Ataizi, bir yandan da kendi evliliğine hazırlanıyor.

Ataizi, beş altı ay içinde evlenmiş olacağını söyledi. Hürriyet'e konuşan Ataizi, ekonomist olan sözlüsü Benjamin Harvey ile ortak arkadaşları sayesinde beklenmedik şekilde tanıştıklarını söyledi. "Uzun zamandır hayatıma kimse girmemişti" diyen Ataizi, organizasyon durumuna göre beş altı ay içinde evlenmiş olacağını ifade etti.

Ataizi, şöyle devam etti: "Evin içine huzur ve düzen gelince, bu değişim vücuduna ve beynine de iyi geliyor. Yaptığın herhangi bir iş sana mutluluk veriyorsa demek ki doğru bir şeyin içindesin. Fizik benim için hiç önemli olmadı.

Ama Benjamin gayet yakışıklı. Öyle denk geldi. Korsika’ya gitmiştik orada teklif edecekti ama denk getiremedik. Organize edilmiş şeyler pek ikimize göre değil galiba. İkimizin de keyifli olduğu bir akşam plansız gelişti."

"Benjamin'in Amerikalı olduğu halde çok kıskanç ve kuralları var. Giydiğim kıyafetler konusunda çok titiz. Mesela arkadaşlarımla sürekli dışarıya çıkmamı istemez. O anlamda Türk geleneklerine gönülden bağlı".

Son Güncelleme: 30.10.2011 12:35
Anahtar Kelimeler:
EvlilikHazırlıkOyuncuSunucuHandeAtaizi
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