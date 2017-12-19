"HAMİLEYİM!"

Şov dünyasının ünlü ismi Hülya Avşar, Selfie filminin vizyon tarihini belirlemek üzere geldiği mekandan ayrılırken muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Hülya Avşar önceki akşam Levent İntepe’yle Bebek’te görüntülendi. İkili Hülya Avşar’ın “Selfie” isimli filminin vizyon tarihini belirlemek için bir araya geldi. Çıkışta magazin muhabirleriyle sohbet eden Avşar kızı şaşkına çeviren bir açıklamada bulundu. Bir muhabirin “Müjde var mı?” sorusuna “Hamileyim” cevabını verdi. Hülya Avşar sonrasında toparlayarak, “Toplantı yaptık, filmin vizyona çıkacağı tarihi konuştuk. Heyecanlıyız. Daha bombardımana başlamadık, başlayacağız. Nisan ayı içerisinde vizyona girmesini düşünüyorum ama tam tarih daha belli değil” dedi.

KALBİM AŞKA KAPALI



Muhabirlerin aşkla ilgili sorularına da yanıt veren Hülya Avşar yalnız yaşamaktan çok mutlu olduğunu söylerken şimdilik kalbini aşka kapattığını söyledi. Avşar bu soruyla ilgili olarak; “Böyle çok mutluyum diye düşünüyorum… Şimdi kim çekecek of ya…” açıklamasında bulundu.