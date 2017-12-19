Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110177
ALTIN
155.581
DOLAR
3.8359
STERLİN
5.1332
EURO
4.5349
Çalıştığı Kasayı Soydu
Çalıştığı Kasayı Soydu
Uyuşturucuya 15 Ay Hapis Cezası
Uyuşturucuya 15 Ay Hapis Cezası
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Lefkoşa'da Evinde Ölü Bulundu
Son Dakika
Lefkoşa'da Evinde Ölü Bulundu
banner256

"HAMİLEYİM!"

'Şimdi kim çekecek of ya!'

"HAMİLEYİM!"

'Şimdi kim çekecek of ya!'

19 Aralık 2017 Salı 22:18
"HAMİLEYİM!"
banner238

Şov dünyasının ünlü ismi Hülya Avşar, Selfie filminin vizyon tarihini belirlemek üzere geldiği mekandan ayrılırken muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Hülya Avşar önceki akşam Levent İntepe’yle Bebek’te görüntülendi. İkili Hülya Avşar’ın “Selfie” isimli filminin vizyon tarihini belirlemek için bir araya geldi. Çıkışta magazin muhabirleriyle sohbet eden Avşar kızı şaşkına çeviren bir açıklamada bulundu. Bir muhabirin “Müjde var mı?” sorusuna “Hamileyim” cevabını verdi. Hülya Avşar sonrasında toparlayarak, “Toplantı yaptık, filmin vizyona çıkacağı tarihi konuştuk. Heyecanlıyız. Daha bombardımana başlamadık, başlayacağız. Nisan ayı içerisinde vizyona girmesini düşünüyorum ama tam tarih daha belli değil” dedi.

KALBİM AŞKA KAPALI

Muhabirlerin aşkla ilgili sorularına da yanıt veren Hülya Avşar yalnız yaşamaktan çok mutlu olduğunu söylerken şimdilik kalbini aşka kapattığını söyledi. Avşar bu soruyla ilgili olarak; “Böyle çok mutluyum diye düşünüyorum… Şimdi kim çekecek of ya…” açıklamasında bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilçam’ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti!
Yeşilçam’ın Efsane İsmi Hayatını Kaybetti!
O Damat Adayı Vefat Etti!
O Damat Adayı Vefat Etti!
Evlenmeden Önce Uyarmış! “Senin Karınla Beraber Olmuştum” Derler…
Evlenmeden Önce Uyarmış! “Senin Karınla Beraber Olmuştum” Derler…

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim