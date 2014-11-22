Hamile düşesin karnı iyice belirginleşti

BEBEK GÖRÜNDÜ



Hürriyet'te yer alan habere göre yaklaşık dört aylık hamile olan Middleton, dün Londra'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı ve çocuklarla buluştu. Ruh sağlığı için çalışan bir vakfın Kensington Sarayı'nda düzenlediği ödül törenine katılan Cambridge Düşesi Middleton, Hobbs imzalı bir bluz ve favorisi Jenny Peckham'ın tasarladığı bir etek tercih etti.



Hamileliğinin ilk dönemlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor zamanlar geçiren Middleton'ın keyfinin yerinde olduğu görüldü. Hamile olmasına rağmen ince formu bozulmayan Kate Middleton'ın karnının belirginleştiği de dikkatlerden kaçmadı.