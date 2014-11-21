Halil Ergün: 'Yeni magazin starlarını çekin'

Sözcü'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre Leyla adlı mekanda dostları ile bir araya gelen emektar oyuncu 2 yıl aradan sonra Cihangir ’de görüntülenmiş oldu. 2,5 yıl önce Cihangir ’de eğlendikten sonra evine giderken ehliyetini kaptıran Halil Ergün yaşanan olaylar sonrası 2 yıl sonra ilk kez geldiğini belirtti.
HALİL ERGÜN'ÜN 'YAYINLANMASIN' DEDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ (VİDEO)
İnzivaya çekildiğini belirten Halil Ergün “Siz artık yeni magazin starlarını çekin, onlar her şeyin iyisini biliyor zaten” diyerek imalı bir açıklama yaptı. Ergün “Geçtiğimiz günlerde bir davete katıldım ve sahneye yıldız oyuncu diye çağırıldım. Bu duruma çok sinirlendim, artık yıldız oyuncular iş yapıyor galiba” diyerek sitemkar açıklamalar yaptı. Ergün kendisine ait aracının direksiyonuna geçerek evinin yolunu tuttu.
TUĞBA ÖZAY: "HALİL ERGÜN'ÜN VERMEDİĞİ KALMAMIŞ" (VİDEO)
HALİL ERGÜN'ÜN 'YAYINLANMASIN' DEDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ (VİDEO)
İnzivaya çekildiğini belirten Halil Ergün “Siz artık yeni magazin starlarını çekin, onlar her şeyin iyisini biliyor zaten” diyerek imalı bir açıklama yaptı. Ergün “Geçtiğimiz günlerde bir davete katıldım ve sahneye yıldız oyuncu diye çağırıldım. Bu duruma çok sinirlendim, artık yıldız oyuncular iş yapıyor galiba” diyerek sitemkar açıklamalar yaptı. Ergün kendisine ait aracının direksiyonuna geçerek evinin yolunu tuttu.
TUĞBA ÖZAY: "HALİL ERGÜN'ÜN VERMEDİĞİ KALMAMIŞ" (VİDEO)