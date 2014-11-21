Halil Ergün: 'Yeni magazin starlarını çekin'

Leyla adlı mekanda dostları ile bir araya gelen emektar oyuncu 2 yıl aradan sonra’de görüntülenmiş oldu. 2,5 yıl önce Cihangir ’de eğlendikten sonra evine giderken ehliyetini kaptıranyaşanan olaylar sonrası 2 yıl sonra ilk kez geldiğini belirtti.İnzivaya çekildiğini belirten Halil Ergündiyerek imalı bir açıklama yaptı. Ergündiyerekkar açıklamalar yaptı. Ergün kendisine ait aracının direksiyonuna geçerek evinin yolunu tuttu.