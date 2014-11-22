Hale Soygazi 'Yeni Kara Murat' için neler söyledi?

Yeni nesilden ustalara saygı…



Akşam'da yer alan habere göre 1970 ’lere damga vuran Kara Murat ’ın 2015 versiyonunu herkesten önce Cüneyt Arkın ve Hale Soygazi izleyecek.



Sinemanın iki usta ismi, özel bir gösterim için davet edilecek. Filmin yeni versiyonun da Cüneyt Arkın ’ı Fatih Usta, Hale Soygazi ’nin rolünü ise Nefise Karatay canlandıracak.



Projeyle ilgili görüşlerini belirten Hale Soygazi; ‘Kara Murat ’ı bizden daha iyi yerlere taşımalarını umuyorum. Yıllar sonra efsanenin geri dönüyor olması beni mutlu ediyor ’ dedi. Daha önce kendisinin canlandırdığı Kara Murat ’ın karısı Nur karakteri içinse ‘Nefise doğru seçim. İyi bir iş çıkaracağından eminim. Nur olmak Nefise ’ye yakışacaktır ’ dedi.



Yönetmenliğini Aytekin Birkon ’un üstlendiği filmin kadrosunda ‘Hız Tuzağı ’, ‘Şeytanın Avukatı ’, ‘Cehennem Silahı 4 ’ filmlerinde çalışan Polonyalı görüntü yönetmeni Andrzej Bartkowiak da yönetmen danışmanı olarak yer alıyor. Film 16 Ocak ’ta vizyonda olacak.