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Hadise Üstsüz

Ünlü Şarkıcı Hadise Üstsüz Fotoğrafını Takipçileriyle Paylaştı

Hadise Üstsüz

Ünlü Şarkıcı Hadise Üstsüz Fotoğrafını Takipçileriyle Paylaştı

13 Eylül 2018 Perşembe 23:21
Hadise Üstsüz

Instagram paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, 2008 yılına ait olan üstsüz fotoğrafıyla takipçilerini heyecanlandırdı.

Ünlü şarkıcı  2008 yılına ait olan video klibinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Hadise, üstsüz paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırdı.

ESKİ KLİBİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı Hadise 2008 yılına ait olan İngilizce şarkı söylediği video klibindeki görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin üstsüz paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce beğeni aldı. Hadise paylaşıma,"2008 tbt" yorumunu yaptı.

KARDEŞLERİYLE TÜM BAĞINI KOPARMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda ünlü şarkıcı Hadise'nin annesi intihara teşebbüs etmişti. Hadise, yaşanan tatsız olayın ardından, menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ile yollarını ayırmıştı. Ünlü şarkıcı, stilisti olan kız kardeşi Derya Açıkgöz ile de artık çalışmama kararı almıştı.

Son Güncelleme: 13.09.2018 23:27
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