Hadise Sözünü Tuttu!

O Ses Türkiye sahnesine çıkan Çağrı Oyguç, seslendirdiği Gül Döktüm Yollarına şarkısıyla Hadise ve Murat Boz'u döndürmeyi başarmıştı. Hadise, yakışıklı yarışmacıyı takımına alabilmek için "Beni seçersen seni okulunda ziyaret edeceğim." demişti.