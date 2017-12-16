Hadise Sözünü Tuttu!

O Ses Türkiye'de Hadise, müzik öğretmenini takımına alabilmek için "Beni seçersen okulunu ziyaret edeceğim." demişti. Güzel şarkıcı sözünde durdu.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması O Ses Türkiye'de Hadise, müzik öğretmeni Çağrı Oyguç'u takımına alabilmek için vaatlerde bulunmuştu. Çağrı, Hadise'yi seçince güzel şarkıcı sözünde durdu.
"BENİ SEÇERSEN SENİ OKULUNDA ZİYARET EDECEĞİM"
O Ses Türkiye sahnesine çıkan Çağrı Oyguç, seslendirdiği Gül Döktüm Yollarına şarkısıyla Hadise ve Murat Boz'u döndürmeyi başarmıştı. Hadise, yakışıklı yarışmacıyı takımına alabilmek için "Beni seçersen seni okulunda ziyaret edeceğim." demişti.
SÖZÜNDE DURDU
Çağrı, seçimini Hadise'den yana kullanınca güzel şarkıcı sözünde durdu. Hadise, yakışıklı yarışmacıyı okulunda ziyaret etti.