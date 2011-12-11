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Hadise o sözleri söyledi mi?

Hadise'nin 2009 yılında Flemenkçe yayınlanan bir Belçika dergisine verdiği röportaj büyük bir tartışma çıkardı

Hadise o sözleri söyledi mi?

Hadise'nin 2009 yılında Flemenkçe yayınlanan bir Belçika dergisine verdiği röportaj büyük bir tartışma çıkardı

11 Aralık 2011 Pazar 21:51
Hadise o sözleri söyledi mi?
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'Etiket magazin ' programında yayınlanan habere göre Hadise bu röportajda " Ben Türk değilim, Belçikalıyım. Türkiye’de para kazandıktan sonra Belçika’ya döneceğim ve çocuğumu burada doğurmak istiyorum. Belçika'da gelecek düşündüğüm için de vergimi burada ödüyorum" diyor. Bu iddiaların ardından Hadise bir açıklama yaptı.

İşte Hadise'nin o açıklaması: 
Öncelikle şunu söylemek isterim ki uzun süredir bazı şahıslar tarafından devam eden karalama kampanyası inatla sürdürülüyor. Meyve veran ağaç taşlanır. Bu şu anki durumumu en iyi açıklayan cümledir. Tek üzüntüm sevenlerimin çok üzüldüklerini bilmek. 
Bu Eurovision'dan sonra 2009 yılının Haziran ayında yaptığım bir röportaj. Malum televizyon programındaki haberde geçen cümleler asla bana ait değil. Belçika'da sosyal, sağlık ve eğitim sisteminin ne kadar düzgün bir şekilde çalıştığını ve bunun da burada yaşayan insanlar için bir şans olduğunu anlatmaya çalışıyorum orada. Bu sadece Belçika için değil birçok Avrupa ülkesi için geçerli bir durum. Bu da zaten herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ben zaten Türkiye'de verdiğim her röportajımda da Türkiye'deki eğitim sisteminde okumanın zorluklarını ve eğitim sistemimizin değişmesi gerektiğini dile getiriyorum. Kötü niyet o kadar ortadaki röportajda anneme İstanbul'dan bir ev almak istediğimi söylüyorum, neden bunu çevirmiyorlar? Artık bu tip aslı olmayan şeylerle uğraşmaktan yoruldum.
Şu an yaşamımda her şey hayal ettiğimden çok daha güzel gidiyor ve çok mutluyum. Bundan rahatsız olanlar ellerinden geleni yapıyorlar ama onları ilahi adaletle başbaşa bırakmaktan başka yapacak bir şeyim yok. Ben bir Türk kızıyım, bu kötü niyetli şahıslar her ne kadar bunun aksini iddia etseler de, ben bu cümleyi kurmaktan yorulmayacağım: Ben bir Türk kızıyım.
Sevgiler...
Hadise

Son Güncelleme: 11.12.2011 21:51
Anahtar Kelimeler:
HadiseBelçikaEtiket Magazin
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