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Hadise'nin klibi Belçika'da zirveyi gördü!

Hadise'nin klibi Belçika'da zirveyi gördü!

12 Ocak 2018 Cuma 16:58
Hadise'nin klibi Belçika'da zirveyi gördü!
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Ünlü şarkıcı Hadise'nin Sıfır Tolerans isimli şarkısına çektiği klip RTÜK engeline takılmıştı. Hadise'nin klibi Belçika'da zirveyi gördü.

RTÜK, Hadise'nin Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçtiği 'Sıfır Tolerans' şarkısının klibini erotik filmin bir tık altı olarak değerlendirmişti. Klibi yayınlayan 4 müzik kanalına para cezası kesmişti. Hadise'nin klibi Belçika'da ise zirveyi gördü.

BELÇİKALILAR'DAN HADİSE'YA YOĞUN İLGİ

Hadise "Yaklaşık 200 bin lira masraf yaptım, çöpe attırmam" deyince klip, yurt dışındaki kanallarda gösterilmeye başlandı. 'Sıfır Tolerans', Belçika'da günün çok izlenen 2'nci klibi oldu.

HADİSE'NİN KLİP AŞKI NEDEN BİTMİŞTİ?

Öte yandan Hadise ‘Sıfır Tolerans’ klibinde Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçmişti. Seksi sahneler ikiliyi birbirine yakınlaştırmış, sette başlayan arkadaşlık aşka dönüşmüştü.

Hadise, Aurelien Muller'in cimriliğinden çok rahatsızmış. Fransız manken, en son çıkacakları Paris tatilinin faturasını Hadise'ye yüklemeye kalkınca kıyamet kopmuş!  Aurelien Muller'e cep telefonundan mesaj atıp aşkı bitirmiş.

Son Güncelleme: 12.01.2018 18:02
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