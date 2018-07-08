Hadise ne oldu sana? Son hali şaşırttı

Hadise Almanya’da hayranlarıyla buluştu

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde açık hava konseri veren Hadise, kendisini izlemeye gelen yaklaşık beş bini aşkın hayranını coşturdu. Hadise, rahatsız olan ayağından dolayı tek çizme ile hayranlarının karşısına çıktı.

Şarkıcı Hadise, Gelsenkirchen kentinde bulunan bir festivalde sahne aldı. Hadise’yi izlemek isteyen müzik severler, Gelsenkirchen ve çevresinden tiyatro alanına akın etti.

“AYAĞIMDA BİR SAKATLIK VAR”

Sol ayağında çizme, sağ ayağında ise medikal bir ayakkabı ile sahne alan Hadise bir ara hayranlarına, “Gördüğünüz gibi ayağımda bir sakatlık var. Doktorum sahneye çıkmazsan iyi olur dedi, ama ben hayır ne gerekiyorsa verin ben çıkacağım dedim. Belki tam olarak performans gösteremiyorum, ama bir aradayız, beraberiz buda beni mutlu etti. Çok ağrılarım oldu, kaç gündür yatıyorum. Kendimi çok kötü hissettiğim anlar oldu, ama buraya geldiğimde organizatörler bana çok iyi baktı” dedi.

KİLOLARI DİKKAT ÇEKTİ

Özel orkestrası ve dancı grubu ile sahne alan Hadise, mini sahne kıyafetinin yanı sıra aldığı kilolarla dikkat çekti.