Hadise Hakan Baş'la fena yakalandı!

Aşk kadını Hadise



Güneş'ten Ahmet Döğen'in haberine göre şarkıcı, önceki akşam “İstanbul FM Altın Ödülleri Töreni'nde aldığı En İyi Kadın Pop ödülünü, yeni sevgilisi Hakan Baş'la Emirgan'daki La Boom'da kutladı.



Hadise, törende gazetecilere "Bir arkadaş ortamında bir araya geldik ve bundan başka da açıklama yapmayacağım" dediği Baş'la samimiyetiyle dikkat çekti.



Baş, geçen günlerde haklarında çıkan aşk iddiasıyla ilgili canlı yayına bağlanıp "Hadise ile şimdilik aşk yaşamıyoruz ama gelecek için bir şey diyemem" diyerek açık kapı bırakmıştı.