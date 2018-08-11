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HADİSE'DEN ÜZÜCÜ HABER

Annesinin İntihara Kalkışmasından Sonra Zor Günler Geçiren Hadise'den Üzücü Haber

HADİSE'DEN ÜZÜCÜ HABER

Annesinin İntihara Kalkışmasından Sonra Zor Günler Geçiren Hadise'den Üzücü Haber

11 Ağustos 2018 Cumartesi 17:16
HADİSE'DEN ÜZÜCÜ HABER

Annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara kalkışmasından sonra sarsılan güzel şarkıcı Hadise, Antalya'da verdiği konserde, ayağındaki rahatsızlık nedeniyle çok zor günler geçirdiğini söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 22'nci Barış Suyu Festivali kapsamında konser veren Hadise, ayağındaki rahatsızlık nedeniyle çok zor günler geçirdiğini söyledi.

KONSERDE HAREKETLİ ŞARKILARLA HAYRANLARINI COŞTURDU

Manavgat Belediyesi tarafından bu sene 22'ncisi düzenlenen Manavgat Barış Suyu Festivali kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi Meydanı'nda Hadise konser verdi. Hadise'den önce İpek Demir sahneye çıktı. Demir'in ardından ise Hadise meydanı dolduran 10 bin kişi için şarkılarını söyledi. Konserinde hareketli şarkılara yer veren Hadise, danslarıyla da ilgi odağı oldu.

"ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUM"

Konser sırasında hayranlarıyla sohbet eden Hadise, son zamanlarda çok zor günler geçirdiğini belirterek, "En kötü günde bile seyircim bana en büyük güç olmuştur. Çünkü kolay günler geçirmiyorum. Ayağımdan sakatlandım. Şu an bir şey belli olmuyor arkadaşlar önceki konserde görecektiniz. Ayağımda böyle iğrenç bir bot vardı. Hatta bana 'Bu yeni moda mı?' diye sordular. Bugün böyle aralarda ayağım takılabilir. O yüzden şimdiden özür diliyorum. Çok mutluyum artık normal ayakkabı giyebiliyorum" diye konuştu.

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BELEDİYE BAŞKANINA İLTİFATTA BULUNDU

Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen, konser sonunda Hadise'ye çiçek vererek teşekkür etti. Bugüne kadar katıldığı bu tür organizasyonlarda yetkilileri genelde takım elbiseli ve kravatlı gördüğünü belirten Hadise, kendisini izlemeye gelen Manavgatlılara, "Ne kadar genç ve sportif bir başkanınız var. Şu anda çok şaşkınım. Ben genelde takım elbiseli ve kravatlı başkanlar görmeye alışkınım" dedi.

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