Hadi Saçlarını Keselim

SETTE DUYGUSAL ANLAR

“Adını Feriha Koydum” dizisinin başrol oyuncusu Vahide Gördüm’e 20 Eylül’de göğüs kanseri teşhisi kondu. Hürriyet'in haberine göre, ünlü oyuncunun hastalığın üçüncü evresinde olduğu ve kanserin lenflere sıçradığı belirlendi. Vakit kaybetmeden tedaviye başlayan Gördüm, diziye ara verme kararı aldı ve kemoterapi nedeniyle dökülen saçlarını da çekilen son sahnesinin ardından sette tamamen kestirdi.



"İŞİMDEN AYRI KALACAĞIM"

Dizi ekibi, Vahide Gördüm’ü saçları kesilirken gözyaşları içinde izledi. Duygusal anların yaşandığı sette bir konuşma yapan oyuncu, arkadaşlarına iyileşir iyileşmez aralarına döneceğini söyledi: “Hiçbir zaman işimden ayrı kalmayacağım. Ruhum da, elim de bu işin içinde olacak.” Gördüm’ün dizide canlandırdığı Zehra karakteri, senaryo gereği köye gönderilecek. Göğüs kanserinden hayatını kaybeden bir kadını oynayacağı “Ayhan Hanım” filminin çekimleri de bir süreliğine ertelenecek.



"KIZIM ETKİLENİYOR"

Vahide Gördüm, hastalığıyla gündeme gelmek istemediğini söyledi: “17 yaşında bir kızım var ve o çok etkileniyor. Bu konuda çok hassasız.” Ünlü sanatçının eşi Altan Gördüm de “Kansere yakalanan birçok insan var. Şükür ki bizim tedavi imkanımız var, mücadele ediyoruz. Eşim de çok güçlü bir kadın. Hasta olmadan ‘hastayım’ diyen insanların olduğu bir ülkede bu konuda konuşmayı tercih etmiyoruz” dedi.