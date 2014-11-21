Habertürk'e toplam 160 bin liralık dava!

gazetesinde geçtiğimiz günlerde şöyle bir haber yayınlanmıştı.Ve bu habere tarafların tepkileri çok büyük olmuştu.İşte bugün de öncetepkini kendiadresinden’nın bir sözünü paylaştı ve altınabelirten bir yazı yazarak tepkisini gösterdi.’ın ardından hem, hem dekendiadreslerinden’ın paylaştığı’nın sözlerini repost(tekrar paylaşarak) tepkilerini dile getirdiler.Ve bu gelişmelerden sonrabir gelişme daha ortaya çıktı., haberle ilgili olarakgazetesine dün anındadava açtı…Aynı şekildebugün dava açacağı öğrenildi.Kısacagazetesine toplamdava açıyorlar…Ebru Şallı yaptığıdadedi.