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Habertürk'e toplam 160 bin liralık dava!

Uçankuş'un haberine göre Habertürk gazetesinde geçtiğimiz günlerde şöyle bir haber yayınlanmıştı

Habertürk'e toplam 160 bin liralık dava!

Uçankuş'un haberine göre Habertürk gazetesinde geçtiğimiz günlerde şöyle bir haber yayınlanmıştı

21 Kasım 2014 Cuma 21:26
Habertürk'e toplam 160 bin liralık dava!
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Uçankuş'un haberine göre Habertürk gazetesinde geçtiğimiz günlerde şöyle bir haber yayınlanmıştı.


Ve bu habere tarafların tepkileri çok büyük olmuştu.

İşte bugün de önce Harun Tantepkini kendi Instagram adresinden Hz. Mevlana ’nın bir sözünü paylaştı ve altına ailesini koruduğunu belirten bir yazı yazarak tepkisini gösterdi.  



Harun Tan ’ın ardından hem Sinan Akçıl, hem de Ebru Şallı kendiInstagram adreslerinden Harun Tan ’ın paylaştığı Hz. Mevlana ’nın sözlerini repost(tekrar paylaşarak) tepkilerini dile getirdiler.




HABERTÜRK ’E 160 MİLYARLIK DAVA AÇIYORLAR!..

Ve bu gelişmelerden sonra önemli bir gelişme daha ortaya çıktı.

Harun Tan, haberle ilgili olarak Habertürk gazetesine dün anında 60 milyarlık dava açtı…

Aynı şekilde Sinan Akçıl ’ın 50 milyarlıkEbru Şallı ’nın da 50 milyarlık bugün dava açacağı öğrenildi.

Kısaca 3 ünlü isimHabertürk gazetesine toplam 160 milyarlık dava açıyorlar…

Ebru Şallı yaptığı açıklamada "Hakkımızda çıkan yalan haberi yapanı Allah'a havale ediyorum ... Gereken hukuki süreç başlamıştır. O yüzden konuşmadım dün hiç , konuşmayacağım da... Allah hepimizi Allah korkusu olmayan sevgisiz insanlardan korusun. İki gündür hakkımda çıkan haberlerin tamamı uydurma, iftira ve yalandır.Özellikle çocuklarıma, ailelerimize ve bizlere zarar vermekten başka amacı yoktur..." dedi.
Anahtar Kelimeler:
AçıklamaSinan AkçılBoşanmaEbru ŞallıHarun TanSon Haberler
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