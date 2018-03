Güzel Oyuncunun Yüzünü Dağıttılar!



Gece gezmesi kanlı bitti!



Dizi oyuncusunun gece gezmesi kanlar içinde bitti.Rol aldığı The Only Way Is Essex adlı diziyle tanınan Maria Fowler, geçtiğimiz hafta sonu Derby kentinde gece gezmesine çıktı.





Arkadaşlarıyla birlikte eğlenen 28 yaşındaki Maria Fowler, Pazar sabahının ilk saatlerinde sokakta kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Yüzü gözü ve vücudunun çeşitli yerleri kanlar içinde kalan Fowler, polise başvurdu. Polis yetkilileri, Fowler'ı darp edenlere yönelik araştırmaların sürdüğünü açıkladı.



Maria Fowler daha önce de bir adamın şişeli saldırısına maruz kalmıştı.