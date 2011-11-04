Güvenlik Görüntüleri Zuhal Olcay'ı Zora Soktu

Kadıköy’de üstünü aramak isteyen güvenlik görevlisi Gülnaz Akdoğan’a “pis surat” dediği iddiasıyla hakaret suçundan yargılanan Zuhal Olcay’ın tanıklarının güvenlik görüntülerinde olay yerinde olmadığı

ortaya çıktı.



Güvenlik görevlisi Akdoğan’ın tanığı Sevim Bulut’un ise olay anında ikilinin yanında olduğu görüldü.



Kadıköy 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Akdoğan, Zuhal Olcay’a 50 bin TL’lik, Olcay da Akdoğan için 20 bin TL’lik tazminat davası açtı.