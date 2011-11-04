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Güvenlik Görüntüleri Zuhal Olcay'ı Zora Soktu

Pis surat sözüne 50 bin TL'lik tazminat davası

Güvenlik Görüntüleri Zuhal Olcay'ı Zora Soktu

Pis surat sözüne 50 bin TL'lik tazminat davası

04 Kasım 2011 Cuma 11:07
Güvenlik Görüntüleri Zuhal Olcay'ı Zora Soktu
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Kadıköy’de üstünü aramak isteyen güvenlik görevlisi Gülnaz Akdoğan’a “pis surat” dediği iddiasıyla hakaret suçundan yargılanan Zuhal Olcay’ın tanıklarının güvenlik görüntülerinde olay yerinde olmadığı
 
ortaya çıktı. 

Güvenlik görevlisi Akdoğan’ın tanığı Sevim Bulut’un ise olay anında ikilinin yanında olduğu görüldü. 

Kadıköy 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Akdoğan, Zuhal Olcay’a 50 bin TL’lik, Olcay da Akdoğan için 20 bin TL’lik tazminat davası açtı.
 
Son Güncelleme: 04.11.2011 11:07
Anahtar Kelimeler:
KadıköyDavaZuhal OlcayTazminat
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