''Güneşin Dansı ''Moda Sevenlerle Buluştu

Kıbrıslı Türk moda tasarımcıları arasındaki en genç isim olan Tezel Ziya, “Güneşin Dansı” ismini taşıyan kreasyonunu, dün akşam Cratos Premium Otel’de düzenlenen bir defileyle tanıttı.

Defilede, Genç modacı Tezel Ziya’nın ,güneşin gün içerisinde aldığı renklerden esinlenerek hazırladığı, iddialı kreasyon, moda severlerin beğenisine sunuldu.



Moda severlerin büyük ilgi gösterdiği defilede,Günkut Ajans ile H and V Ajans mankenlerinin yanısıra , Türkiye’nin ünlü modelleri Ece Gürsel,Deniz Şimşek, Tuğça Dural, Açelya Kartal ve Tuğçe Sarıkaya da

podyuma çıktı.



Tezel Ziya’nın , güneşin gün içinde aldığı renklerden ilham aldığı koleksiyonda,yer alan tasarımlar büyük ilgi topladı.



Turuncu, sarı, mor , pembe ve kırmızı renklerin ağırlıklı olduğu ve iddialı dekoltelerin sıklıkla kullanıldığı koleksiyonda yer alan süper mini kıyafetler, uçuşan kumaşlarla tasarlanan maksi abiyeler, transparan detaylı elbiseler ve şalvar kesimli gece kıyafetleri büyük beğeni kazandı.