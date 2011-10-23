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''Güneşin Dansı ''Moda Sevenlerle Buluştu

Tezel Ziya’nın , güneşin gün içinde aldığı renklerden ilham aldığı koleksiyonda,yer alan tasarımlar büyük ilgi

''Güneşin Dansı ''Moda Sevenlerle Buluştu

Tezel Ziya’nın , güneşin gün içinde aldığı renklerden ilham aldığı koleksiyonda,yer alan tasarımlar büyük ilgi

23 Ekim 2011 Pazar 16:57
''Güneşin Dansı ''Moda Sevenlerle Buluştu
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Kıbrıslı Türk moda tasarımcıları arasındaki en genç isim olan  Tezel Ziya, “Güneşin Dansı” ismini taşıyan kreasyonunu, dün akşam  Cratos  Premium Otel’de düzenlenen bir defileyle tanıttı.
Defilede, Genç modacı Tezel Ziya’nın ,güneşin gün içerisinde aldığı renklerden esinlenerek hazırladığı, iddialı   kreasyon, moda severlerin beğenisine sunuldu.

Moda severlerin büyük ilgi gösterdiği defilede,Günkut Ajans ile H and V Ajans mankenlerinin yanısıra , Türkiye’nin ünlü modelleri   Ece Gürsel,Deniz Şimşek, Tuğça Dural, Açelya Kartal ve  Tuğçe Sarıkaya da 
podyuma çıktı.

Tezel Ziya’nın , güneşin gün içinde aldığı renklerden ilham aldığı koleksiyonda,yer alan tasarımlar büyük ilgi topladı.

Turuncu, sarı, mor , pembe ve  kırmızı renklerin ağırlıklı olduğu ve iddialı dekoltelerin sıklıkla kullanıldığı  koleksiyonda yer alan  süper mini kıyafetler, uçuşan kumaşlarla tasarlanan maksi  abiyeler, transparan detaylı elbiseler  ve  şalvar kesimli gece kıyafetleri büyük beğeni kazandı.

Son Güncelleme: 23.10.2011 16:57
Anahtar Kelimeler:
GüneşModaDansı
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