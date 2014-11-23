Gülşen ve İrem Derici'nin ilginç tanışması!

Kedi ciğere ulaşamadı ama...
Güneş'in haberine göre Popçu Gülşen'in cipi otobanda bozulunca tesadüfen yoldan geçen meslektaşı İrem Derici, yardımına koştu. Birbirlerini çok seven iki başarılı popçudan Gülşen, Derici'ye "Kedi ciğere ulaşamadı ama otobanın ortasında senin gibi bir canı buldu, tanıdı. İyi ki kırılmış o silecekler, iyi ki bozulmuş araba!" mesajını attı.
Derici de, "Hayranı olduğum kadını tanıdım, muhabbet ettim. Tahminimden daha da güzelmiş, zeka öyle bir kıvrakmış ki, boğmuş beni gülmekten" karşılığını verdi.
Güneş'in haberine göre Popçu Gülşen'in cipi otobanda bozulunca tesadüfen yoldan geçen meslektaşı İrem Derici, yardımına koştu. Birbirlerini çok seven iki başarılı popçudan Gülşen, Derici'ye "Kedi ciğere ulaşamadı ama otobanın ortasında senin gibi bir canı buldu, tanıdı. İyi ki kırılmış o silecekler, iyi ki bozulmuş araba!" mesajını attı.
Derici de, "Hayranı olduğum kadını tanıdım, muhabbet ettim. Tahminimden daha da güzelmiş, zeka öyle bir kıvrakmış ki, boğmuş beni gülmekten" karşılığını verdi.