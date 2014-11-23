Gülse Birsel film hazırlığında mı?..

Sözcü'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre reyting kaygılarıyla bitirilen ‘Yalan Dünya ’ dizisinin senaristi Gülse Birsel “Biraz dinleneceğim, kendime vakit ayırıyorum” dedi.



Magazin dünyasındaki pek çok ünlünün aksine sinemadan uzak kaldığını belirten oyuncu komedyenler arasındaki sinema rekabetine kendisinin de gireceğini şu şekilde açıkladı: “Uzun süredir sinema filmi yapmıyorum, kendi senaryomu yazacağım. İlk kez kendi sinema filmimi çekeceğim” diyerek gezintisine devam etti.