Gonca Vuslateri'nin şaşırtan halleri

Sözcü'den Mustafa Kızgınyürek'in haberine göre ekranlara veda eden "Yalan Dünya" dizisinin Eylem ve Vasfiye Teyze ’si, Gonca Vuslateri önceki gün Nişantaşı ’nda arkadaşları ile otururken görüntülendi.



Salaş bir halde olan genç oyuncu gazetecileri fark edince masadan apar topar kalktı. Köpeği Plüto ’yu çekiştire çekiştire götüren Gonca Vuslateri, Yalan Dünya dizisinin bittiğini hatırlatan magazin muhabirlerine ‘Evet bitti ’, ‘Sebebi neydi? ’ sorusuna ‘Bilmiyorum ’, ‘Yeni proje var mı? ’ sorusuna ise ‘Var ’ gibi kesin ve kısa cevaplar verdi. Bir kız arkadaşı ile karşılaşan Gonca Vuslateri daha sonra hızlı adımlarla gazetecilerden uzaklaştı.