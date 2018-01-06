'Gizli İlişki' İsteyince Ayrıldılar!

İngiliz oyuncu Sienna Miller, Brad Pitt'in 'ilişkiyi göz önünde yaşamayalım' isteğini kabul etmedi.

Angelina Jolie ile boşanma süreci devam eden Brad Pitt’in adı sürekli farklı isimlerle anılıyor. Son olarak Sienna Miller ile yakınlaşan ABD'li aktörün ilişkisi başlamadan bitti.

İddialara göre, Jolie ile ayrıldıktan sonra çocuklarına zaman ayırmadığı konuşulan Brad Pitt, bu haberler yüzünden Miller’a “İlişkiyi gizli yaşayalım” dedi. 36 yaşındaki İngiliz oyuncu ise bunu kabul etmeyerek, ilişkiyi başlamadan noktaladı.