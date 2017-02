Gizem Karaca, 'İçimdeki Fırtına' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bir yandan da yakında vizyona girecek filmi “I Love You 2”nin heyecanını yaşayan , Gizem Karaca, BeStyle dergisine konuştu

Gizem Karaca Resmen Seçmelerine Katılacak





Oyunculuk serüveninin başlangıç sürecine dair neler söylemek istersin?



- Türkiye Güzellik Yarışması’nda ikinci olmamın hemen ardından ilk oyunculuk teklifi geldi. İlk dizim “Eve Düşen Yıldırım” için vakit kaybetmeden bir oyuncu koçuyla çalışmaya başladım. Şu an başrol olarak 9’uncu projeme devam ediyorum.





Peki oyunculukla ilgili hayallerin neler?



- New York Film Academy’de katıldığım oyunculuk kurslarında, hocalarımdan aldığım övgüler ve olumlu eleştirilerden sonra oyunculukla ilgili planlarım şekillendi: Yurtdışında bir film veya dizide yer almak. Özellikle Amerika’da geçirdiğim çocukluk dönemimde öğrendiğim İngilizcenin çok yararı olacağını düşünüyorum. Hayalim “Game of Thrones”da oynamak, seçmelerine katılacağım.



Nasıl bir çocukluk geçirdin?



- Annem ve babamın iş için Florida’ya taşınması nedeniyle çocukluk dönemimi Amerika’da geçirdim. Yepyeni bir hayata başlamıştık, ilkokula ve arkadaşlarıma hemen uyum sağlamıştım. Çok çabuk öğrenen ve her zaman uyumlu bir çocuktum.



Şu anda çocukluk hayallerine ne kadar yakınsın?



- Aslında çok uzağım; çocukken astronot olmak istiyordum çünkü (gülüyor). Florida’da yaşarken kendimi zorla uzay kampına gönderttim, o zamandan bana kalan tek şey uzay belgesellerine bayılıyor olmam.



Dinlenmek senin için ne yapmaktır?



- Sadece ve sadece sessizlik. Loş bir oda, belki birkaç mum, pijamalarım ve laptop. Sadece fiziken değil, ruhen de dinlenmeli insan. İş hayatım çok stresli ve düzensiz, bu yüzden kendime vakit ve bir gıdım da olsa sessizlik ayırmak benim için çok önemli.





Çılgınlık limitin nedir?



- Henüz zorlamadım sanırım, çılgınlıklarım çoktur ama (gülüyor). Sanırım ciddi bir tehlikesi olmadığı sürece her şeye varım.



Hem kendi adına, hem de karşı cins adına güzelliği nasıl tanımlarsın?

- Çok klişe belki ama kesinlikle doğru, kadının da erkeğin de iç güzelliği dışa yansır. Bir insanda elektrik ve enerji çok önemli. Bu, hem duruşunu hem de bakışlarını etkiler insanın.



Güzellik sırların var mıdır?



- Gizlim saklım yok ama bir önerim var. Gülümsemek, gülmek, mutlu olmak... Ben artık hayatımda hiçbir negatif insana yer vermiyorum, böylece tüm enerjim sadece bana kalıyor.



Seni ne baştan çıkarır?

- Çikolata (Gülüyor).



Erkeklerde giyimde çekici ve itici bulduğun detaylar neler?



- Ben erkek giyiminde de karışık renk ve desenleri çok beğenirim, tabii çok abartı olmadığı sürece. Mesela erkekte kalın örgü kazakları ve salaş üstleri cool bulurum. Kısa paça pantolonların çok abartıldığını düşünüyorum, bence erkekler skinny’ye çok kaçmamalılar.



Bir erkekte ilk olarak ne ilgini çeker?

- Duruşu. Devamlı etrafına bakınan erkek bana güven vermez...



Âşık olduğunu nasıl anlarsın?



- Sanırım bunu benden çok karşımdaki anlar (gülüyor). Aslında bunun bir tarifi yok; etraf ısınır birden, renkler kızarır (gülüyor).



Aşkı nasıl yaşıyorsun?



- Ben aşkına çok sadık bir kadınım. Aşkımı dolu dolu yaşarım. Her şeyi onunla yapmak, yeni yerleri ilk onunla keşfetmek isterim. Bazen kendimi kaptırıp biraz anaç olabiliyorum.