Gizem Karaca kıyafetiyle nefes kesti!

Deniz kızı Gizem Güneş'in haberine göre Güzel Köylü dizisinin başrol oyuncusu Gizem Karaca ile Barış Kılıç'ın rol aldığı "Seni Seviyorum Adamım" adli sinema filminin galası, önceki akşam Kanyon'da gerçekleşti