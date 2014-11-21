Gizem Karaca kıyafetiyle nefes kesti!

Deniz kızı Gizem
Güneş'in haberine göre Güzel Köylü dizisinin başrol oyuncusu Gizem Karaca ile Barış Kılıç'ın rol aldığı "Seni Seviyorum Adamım" adli sinema filminin galası, önceki akşam Kanyon'da gerçekleşti.
Yönetmenliğini Biray Dalkıran'ın üstlendiği romantik komedi türündeki filmin galasında Karaca giydiği deniz kızlarını andıran kıyafetle dikkat çekti. Karaca'nın dans ederek kendisini hazırladığı galada yoğun katılım nedeniyle izdiham çıktı.
SENİ SEVİYORUM ADAMIM (FİLM FRAGMANI)
Güneş'in haberine göre Güzel Köylü dizisinin başrol oyuncusu Gizem Karaca ile Barış Kılıç'ın rol aldığı "Seni Seviyorum Adamım" adli sinema filminin galası, önceki akşam Kanyon'da gerçekleşti.
Yönetmenliğini Biray Dalkıran'ın üstlendiği romantik komedi türündeki filmin galasında Karaca giydiği deniz kızlarını andıran kıyafetle dikkat çekti. Karaca'nın dans ederek kendisini hazırladığı galada yoğun katılım nedeniyle izdiham çıktı.
SENİ SEVİYORUM ADAMIM (FİLM FRAGMANI)