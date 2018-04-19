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Gişe eleştirilerine çok sert cevap!

Gişe eleştirilerine çok sert cevap!

19 Nisan 2018 Perşembe 23:07
Gişe eleştirilerine çok sert cevap!

Başrollerinde Yeşim Salkım, Hakan Eren, Ali Ekberol, Sevinç Meşe, İlkay Kayku ve Şükran Kozalı gibi isimlerin yer aldığı Eğreti Gelin Ladik filmi 13 Nisan'da vizyona girdi. 34 salonda gösterime giren filmi ilk 3 günde sadece 796 kişi izledi, 10.745 TL'lik hasılat yaptı

Çok az kişi tarafından izlenen filme 'Eğreti Gelin Ladik gişede çakıldı' yorumları yapıldı. Filmin başrol oyuncusu Yeşim Salkım gelen eleştirilere çok sert cevap verdi.

'VARSIN FİLM GİŞEDE ÇAKILSIN, AHLAKTA AYAKTAYIZ'

'Biz festival filmi çektik' diyen Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yayınladığı videonun altına şunları yazdı:

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"Varsın gişede çakılsın ahlakta dimdik ayaktayız çok şükür. Sinema sanatı bilmeyen hadsizlere cevaben bu; siz kim film eleştirmeni olmak kim, gitseniz ne yazar?

'YORMAYIN O FINDIK BEYNİNİZİ'

Sizin gibilerin bu konuda bilgisi uyduruk aşk dizilerinden öteye gitmeyeceğinden yormayın o fındık kıvamında beyninizi, yazık zaten işlevi yok haydi."

Öte yandan filmde rol alan Hakan Eren ile ilgili Yeşim Salkım, ''Hakan Eren'in performansı da şahane. 25 senelik arkadaşımla seviştim, bu kadar söyleyebilirim.'' demişti. Bu açıklama uzun süre konuşulmuştu.

Son Güncelleme: 19.04.2018 23:11
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