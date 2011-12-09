Gerçek adını Oğlu Açıkladı

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Balıkesir'de polis okulu öğrencileriyle söyleşti. Babasının hayatından kesitler ve hatıralar aktaran genç Manço, Barış Manço'nun gerçek adının, "Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço" olduğunu açıkladı



HERKESE DUYGULU ANLAR YAŞATTI

Balıkesir Polis Meslek Yüksek Okulu'nun sosyal faaliyetleri kapsamında düzenlenen söyleşi programına Türkiye'nin dünyadaki sanat elçisi olan unutulmaz sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço konuk oldu. Yüzlerce öğrencinin ilgiyle dinlediği Doğukan Manço, kendisini tanıttıktan sonra babasının hayatından önemli kesitler sundu, hatıralarını anlattı. Belçika'da doğan ve orada büyüdüğünü anlatan Doğukan, babasının ilk şarkısıyla çıkış yaptığı yıllardan Türkiye ve yurt dıyşı konserlerine kadar hayatını film şeridi gibi özetleyen sunumuyla herkese duygulu anlar yaşattı.



DOĞUKAN MANÇO'YA POLİS ŞAPKASI

Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. İbrahim Şenöz, Balıkesir'e gelip öğrencilerle söyleşi yapan Doğukan Manço'ya teşekkür etti. Müdür Şenöz, yediden yetmişe herkesin gönlünde yer eden Barış Manço'yu da saygı ve sevgiyle bir defa daha andıklarını söyledi. PMYO Müdürü İbrahim Şenöz Doğukan Manço'ya teşekkür belgesi ile çeşitli hediyeler verirken, genç Manço'ya bir de polis şapkası hediye etti. Yaklaşık 2 saat süren söyleşi programında Doğukan Manço da babasını anlatırken duygulu anlar yaşadı. Genç Manço, Barış Manço'nun oğlu olmanın onur ve gururunu yaşadığını kaydetti. Ünlü sanatçının ilk şarkısı olan Kol Düğmeleri, ardından Gül Pembe gibi unutulmaz şarkıları sanatçının orijinal albümünden çalınırken salondaki tüm öğrenciler şarkılara eşlik etti.



BARIŞ MANÇO'NUN GERÇEK ADI

Beş dili ana dili gibi konuşan ve başka dilleri de bilen babası Barış Manço'nun, "En güzel dil hangisidir?" sorusuna verdiği , "En güzel dil tatlı dil" cevabının sanatçının yaşam felsefesini özetleyen iki kelime olduğunu ifade eden Doğukan Manço, babasının tam adını açıkladı. Nüfustaki ismi Mehmet Barış Manço olduğunu kaydeden Doğukan, babasının Türkiye'de Barış ismi verilen ilk kişi olduğunu, dolayısıyla bu ismin de isim babası olduğunu ileri sürdü. 56 yaşında vefat eden babasının gerçek yaşının 112 yaşına denk olduğunu söyleyen oğul Manço, babasının gerçek adının başında, "Tosun Yusuf" isminin bulunduğunu, bu ön adın daha sonra ilkokula gideceği sırada nüfustan silindiğini anlattı. Doğukan Manço, "Babam 1943'te İstanbul'da doğdu ve Türkiye'de ilk Barış ismini aldı, esasında isim babası. Barış ismi, 1941'de dünya savaşlarının ardından barışa duyulan özlemden doğdu. Amcam da 41 doğumludur, savaşın başlangıç tarihi. Ancak 1941 yılında babamın hiç görmediği amcası Yusuf vefat etmiş, lakabı Tosun Yusuf imiş. Bunun verdiği hüzünle Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço koymuşlar adını. Babam ilkokula başladığı zaman da Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço'yu nüfus kaydından sildiriyorlar sadece Mehmet Barış Manço ismi kalıyor" dedi.



Barış Manço'nun ilk sahne deneyiminin 15 yaşında Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştiği bildirildi. Baştan sona Barış Manço nostaljisi yaşanan söyleşide Balıkesir PMYO öğrenim gören bir grup öğrenci Barış Manço'nun şarkılarını çalıp seslendirdi. Öğrencilerin başarılı performansı arkadaşlarından büyük alkış aldı. Doğukan Manço Balıkesir'de polis okulu öğrencileriyle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtip okul müdürü İbrahim Şenöz'e bu imkanı tanıdığı için ayrıca teşekkür etti.