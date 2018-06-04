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Genç şarkıcının cesedi bulundu...

Şile'de dün 5 kişinin içerisinde olduğu teknede denizde kaybolan kişinin genç şarkıcı Onurcan Özcan olduğu ortaya çıktı. Özcan'ın haberini alan Merve Özbey, "Yalvarıyorum bir yerde nefes alıyor ol" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Genç şarkıcı Onur Can Özcan'ın cesedi arama görevlileri tarafından bulundu...

Genç şarkıcının cesedi bulundu...

Şile'de dün 5 kişinin içerisinde olduğu teknede denizde kaybolan kişinin genç şarkıcı Onurcan Özcan olduğu ortaya çıktı. Özcan'ın haberini alan Merve Özbey, "Yalvarıyorum bir yerde nefes alıyor ol" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Genç şarkıcı Onur Can Özcan'ın cesedi arama görevlileri tarafından bulundu...

04 Haziran 2018 Pazartesi 22:51
Genç şarkıcının cesedi bulundu...

Şile'de dün 5 kişinin içerisinde olduğu tekne, alabora olmuş ve teknede bulunan 5 kişiden biri hayatını kaybederken, 1 kişi ise denizde kaybolmuştu Denizde kaybolan kişinin genç şarkıcı Onurcan Özcan olduğu öğrenildi. Özcan'ın haberini alan ünlü isimler ve hayranları üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

CESEDİ BULUNDU 

Şile'nin İmrenli Koyu'nda dün sabahsaatlerinde alabora olan tekne kazasında kaybolan genç şarkıcı Onurcan Özcan'ın (21) cesedi bulundu.  Özcan'ın cesedi arama kurtarma ekipleri tarafından kıyıya getirildi. Kıyıda bekleyen yakınları bu sırada gözyaşlarını tutamadı, bazılarının ise güçlükle ayakta durduğu görüldü. Genç şarkıcının  cesedi ambulansa konularak Şile Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Özcan'ın cesedinin 10 metre derinlikte bulunduğu öğrenildi. Şarkıcıyı arama çalışmaları havadan da görüntülendi.

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CESEDİ BULUNDU 

Şile'nin İmrenli Koyu'nda dün sabahsaatlerinde alabora olan tekne kazasında kaybolan genç şarkıcı Onurcan Özcan'ın (21) cesedi bulundu.  Özcan'ın cesedi arama kurtarma ekipleri tarafından kıyıya getirildi. Kıyıda bekleyen yakınları bu sırada gözyaşlarını tutamadı, bazılarının ise güçlükle ayakta durduğu görüldü. Genç şarkıcının  cesedi ambulansa konularak Şile Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Özcan'ın cesedinin 10 metre derinlikte bulunduğu öğrenildi. Şarkıcıyı arama çalışmaları havadan da görüntülendi.

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