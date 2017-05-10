Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Mayıs 2017 Çarşamba 15:50

Gelin Adayları Tekme Tokat Birbirine Girdi!

Gelin Adayları Tekme Tokat Birbirine Girdi!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
'Kısmetse Olur'da gelin adayları kavga etti!
'Kısmetse Olur'un son bölümünde, gelin adayları Rabia ve Farima arasında büyük kavga çıktı.

İzdivaç programı 'Kısmetse Olur'un son bölümünde, gelin adayları Rabia ve Farima arasında şiddetli bir tartışma yaşadı.

Farima, Rabia'nın yorumlarının Akın ile olan ilişkisine zarar verdiğini söyledi. Bu iddiayı kabul etmeyen Rabia, Farima'ya söylediği sözlerin tamamen Gökhan'la ilgili olduğunu belirtti.

Gelinler evindeki tartışma sırasında tansiyon giderek yükseldi. Sinirlerine hakim olamayan Farima, bir anda Rabia'nın üzerine yürüdü.

Diğer gelin adayları Rabia ve Farima'yı ayıramayınca, yapım ekibi devreye girmek zorunda kaldı.


 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Sandal'a Şok! Hayatını Kaybetti... Mustafa Sandal'a Şok! Hayatını Kaybetti...
Haluk Levent'ten Alkışlanacak Hareket! Haluk Levent'ten Alkışlanacak Hareket!
Ünlü Oyuncu Evinde Ölü Bulundu! Ünlü Oyuncu Evinde Ölü Bulundu!
Survivor Nagihan’ın Çıplak Fotoğrafı Sosyal Medyaya Sızdı Survivor Nagihan’ın Çıplak Fotoğrafı Sosyal...
İbrahim Erkal'dan Bir İyi Bir Kötü Haber İbrahim Erkal'dan Bir İyi Bir Kötü Haber
Hande Yener'e Konserde Uçan Tekme! Hande Yener'e Konserde Uçan Tekme!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Mustafa Sandal'a Şok! Hayatını Kaybetti...

Haberi Oku