Gelin Adayları Tekme Tokat Birbirine Girdi!

'Kısmetse Olur'da gelin adayları kavga etti!



İzdivaç programı 'Kısmetse Olur'un son bölümünde, gelin adayları Rabia ve Farima arasında şiddetli bir tartışma yaşadı.Farima, Rabia'nın yorumlarının Akın ile olan ilişkisine zarar verdiğini söyledi. Bu iddiayı kabul etmeyen Rabia, Farima'ya söylediği sözlerin tamamen Gökhan'la ilgili olduğunu belirtti.Gelinler evindeki tartışma sırasında tansiyon giderek yükseldi. Sinirlerine hakim olamayan Farima, bir anda Rabia'nın üzerine yürüdü.Diğer gelin adayları Rabia ve Farima'yı ayıramayınca, yapım ekibi devreye girmek zorunda kaldı.