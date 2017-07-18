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18 Temmuz 2017 Salı 15:14

Gelin Adayı Hanife Kolay Para Kazanmanın Yolunu Buldu

Gelin Adayı Hanife Kolay Para Kazanmanın Yolunu Buldu
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Gelin Adayı Hanife Kolay Para Kazanmanın Yolunu Buldu
İzdivaç programında aradığı kriterlere uygun koca adayını bulamayan Hanife, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı reklamlarla büyük paralar kazanıyor.

Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında uzun yıllar koca arayan, ancak istediği gibi birini bulamayan Hanife, sosyal medya hesabından yaptığı reklamlarla heybesini doldurdu.

HER TÜRLÜ ÜRÜNÜ PAYLAŞIYOR

Farklı markalara ait bakım kremi, başörtü, etek, gömlek ve aklınıza gelecek her türlü ürünü belirli ücretler karşılığında sosyal medya hesabından paylaşan Hanife, kolay yoldan nasıl para kazanılacağını herkese gösteriyor.

ÖNEMLİ BİR KİTLESİ VAR

Önemli bir takipçi kitlesine sahip olan olan Hanife'nin yapmış olduğu ürün tanıtımları büyük ilgi görüyor.

İşte Hanife'nin yaptığı paylaşımlardan bazıları;











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