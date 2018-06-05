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Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu “Zeki Müren Şarkıları“yla Sahnede!

Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu, “Şarkı ve Şiirlerle Masal Tadında Zeki Müren Şarkıları” konseriyle müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu “Zeki Müren Şarkıları“yla Sahnede!

Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu, “Şarkı ve Şiirlerle Masal Tadında Zeki Müren Şarkıları” konseriyle müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

05 Haziran 2018 Salı 10:50
Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu “Zeki Müren Şarkıları“yla Sahnede!

Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu, “Şarkı ve Şiirlerle Masal Tadında Zeki Müren Şarkıları” konseriyle müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Konser perşembe akşamı saat 21.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda verilecek.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şef Adil Sönmez yönetiminde çalışmalarını sürdüren Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu’nun bu konserindeki repertuarında, sadece Zeki Müren tarafından seslendirilen eserlere yer verilecek.

1995’te kurulan Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu, 14’ü müzisyen olmak üzere toplam 70 kişiyle çalışmalarına devam ediyor.

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Son Güncelleme: 05.06.2018 14:53
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