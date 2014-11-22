Gaye Gürsel yeni yaşına neşeyle girdi

Sözcü'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre kendisini görüntüleyen magazin muhabirlerine 'Artık söylenmemesi gereken yaşa geldim' diyerek takılan Gaye Gürsel 34. yaş gününü kutladığını söyledi.



Arkadaşlarının sürpriz doğum günü yaptıklarını ve çok şaşırdığını söyleyen Gürsel bir anda çıkan pasta ile neye uğradığımı şaşırdı.. Pastadaki mumları üfleyen Gaye Gürsel gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.