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Galatasaray hasta etti

Galatasaray-Mersin İdmanyurdu karşılaşmasını tribünde izleyen Beren Saat, maçın ardından rahatsızlanarak....

Galatasaray hasta etti

Galatasaray-Mersin İdmanyurdu karşılaşmasını tribünde izleyen Beren Saat, maçın ardından rahatsızlanarak....

07 Kasım 2011 Pazartesi 08:14
Galatasaray hasta etti
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Galatasaray-Mersin İdmanyurdu karşılaşmasını tribünde izleyen Beren Saat, maçın ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Keyifli başladı, tatsız bitti

Galatasaray’ın önceki akşam Mersin İdmanyurdu ile Türk Telekom Arena’da oynadığı, 0-0 biten maçı tribünde izleyenler arasında “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinin yıldızı Beren Saat de vardı. Ünlü oyuncu için keyifli başlayan gece, hastanede bitti.

Geceyi hastanede geçirdi

Maçın ardından Arena’dan ayrılan Beren Saat, gece yarısına doğru aniden rahatsızlandı. Maslak Acıbadem Hastanesi’nin acil servisine kaldırılan oyuncuya ilk müdahalenin ardından serum takıldı. Müşahede altına alınan Saat, geceyi hastanede geçirdi.

Son Güncelleme: 07.11.2011 08:14
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayMersin İdmanyurduBeren Saat
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