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Furkan Kızılay'dan flaş açıklama

Oyuncu Furkan Kızılay, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

Furkan Kızılay'dan flaş açıklama

Oyuncu Furkan Kızılay, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

21 Mart 2018 Çarşamba 17:16
Furkan Kızılay'dan flaş açıklama
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Furkan Kızılay'dan 'Aslan Ailem' açıklaması

Oyuncu Furkan Kızılay, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

Tek başına alışverişe çıktığını belirten Furkan Kızılay’a ilerleyen saatlerde kız arkadaşı da eşlik etti.

Yıllarca 'Havuç' karakterine hayat verdiği 'Çocuklar Duymasın' dizisinden ayrılıp TRT1'de yayınlanan 'Aslan Ailem' dizisinde rol almaya başlayan genç oyuncu, yıllar sonra sevenlerinin karşısına farklı bir proje ile çıktığı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Sezon sonuna kadar TRT 1 ekranında olacağını dile getiren Furkan Kızılay, "Tamamen işime odaklandım. Şu anda yer aldığım proje dışında başka bir şey düşünmüyorum" dedi. 

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