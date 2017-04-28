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28 Nisan 2017 Cuma 04:26

Fulden Uras'ın Sapığı Kadın Çıktı

Fulden Uras'ın Sapığı Kadın Çıktı
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Fulden Uras'ın Sapığı Kadın Çıktı
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, sosyal medyadan gelen cinsel içerikli mesajları dedektif gibi takip edip, mesajları gönderen kişiyi buldu

Fulden Uras'ın başı, başkanı olduğu Hayaller Gerçek Olsa Derneği'nin sosyal medya hesabına cinsel içerikli mesajlar gönderen bir kişiyle derde girdi. Ünlü şarkıcı, mesajları gönderen sosyal medya kullanıcısını engellese de, başka kullanıcı adlarıyla açılan hesaplardan benzer mesajlar gelmeye devam etti.


DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜ


Ünlü şarkıcı, bir dedektif gibi çalışarak bu mesajları gönderen kişinin peşine düştü. Kullanıcının hesabını inceleyen Uras, H.K. isimli kişinin bir tatil beldesinden paylaşım yapması üzerine harekete geçti. H.K.'nın kaldığı oteli tespit eden Uras, oteli arayıp durumu anlattı. Mesajları gönderen kişinin kimliğini tespit eden ünlü şarkıcı, bu kişinin kadın olduğunu öğrenince şoke oldu. Savcılığa başvuran Uras, ifadesinde şunları söyledi: "Mesajların sahibinin erkek olduğunu sanıyordum. Bu kadar cüretkar mesajlar ancak bir erkek tarafından atılabilir diye düşünmüştüm. Yaptığım araştırmalar sonucu, bu kişinin kadın olduğunu öğrendiğimde büyük bir şok yaşadım ve üzüldüm. Kendisinin cezalandırılmasını istiyorum." Cinsel mesajları mahkemeye delil olarak sunan Uras'ın şikayeti üzerine, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 
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