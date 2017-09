Flaş Gelişme! Kaya İle Helin Avşar...

Yılın bombası! Kaya Çilingiroğlu ile Helin Avşar...



Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Hülya Avşar'ın eski kocası Kaya Çilingiroğlu ile kız kardeşi Helin Avşar'ın birlikte televizyon programı yapacaklarını yazdı.İki sezon TRT spor'da 'Stadyum' programında yorumculuk yapan ve yeni sezonda kadroda yer almayan Kaya Çilingiroğlu'nun tekrar ekranlara döneceğini duydum. Bu kez Sabah programıyla ekrana gelmeye hazırlanan Kaya Bey'in partneri de tanıdık bir isim: 2005 yılında boşandığı eski eşi Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar.Evet, yanlış okumadınız! Geçtiğimiz yıl her sabah 360 TV'de 'Aklınızda Kalmasın' adlı magazin programında yorumculuk yapan Helin Avşar, ex eniştesi ile ekranlarda boy gösterecek. Bu bilgiye ulaşır ulaşmaz aradığım Helin Avşar, sadece duyduklarımı doğruladı ama ser verip sır vermedi. Piyasada konuşulanlara göre; ex enişte-baldıza programda bir kişi daha eşlik edecekmiş.Çilingiroğlu spor, Avşar da magazin programında deneyimli olduğu için acaba bir spor-magazin programı mı yapacaklar, yoksa başka bir formatla mı ekrana gelecekler; bekleyip göreceğiz.