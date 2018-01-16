Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114418
ALTIN
163.268
DOLAR
3.8030
STERLİN
5.2296
EURO
4.6507
BİSİKLETLİ AĞIR YARALANDI
Son Dakika
BİSİKLETLİ AĞIR YARALANDI
Cezaevine Gönderildiler
Cezaevine Gönderildiler
9 Kişi Tutuklandı
9 Kişi Tutuklandı
Üç Genç Bonzai İle Yakalandı
Üç Genç Bonzai İle Yakalandı
banner256
Flaş Haber
BİSİKLETLİ AĞIR YARALANDI
Kapat

Filiz Aker’in yeğeni Dora Ercan’dan tüyler ürperten açıklama!

Filiz Aker’in yeğeni Dora Ercan’dan tüyler ürperten açıklama!

16 Ocak 2018 Salı 21:56
Filiz Aker’in yeğeni Dora Ercan’dan tüyler ürperten açıklama!
banner238

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ı Beşiktaş'taki bir otelde öldüren Filiz Aker, daha sonra da intihar etmişti. Aker'in telefonunda çıkan aramalara yeğeni Dora Ercan açıklık getirdi. Ercan, "İkisinin öldüğü gün benim de otelde olmamın bir sebebi vardı. Teyzem onu bile düşünmüş." açıklamasını yaptı.

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz’ı Beşiktaş’taki bir otelde öldüren Filiz Aker, daha sonra da intihar etmişti. Aker’in telefonunda çıkan aramalara yeğeni Dora Ercan açıklık getirdi. Ercan, “İkisinin öldüğü gün benim de otelde olmamın bir sebebi vardı. Teyzem onu bile düşünmüş.” şeklinde konuştu.

“CESETLER ŞİŞMESİN DİYE BENİ ÇAĞIRMIŞ”

Cinayet günü otelde bulunan Filiz Aker’in yeğeni Dora Ercan, teyzesinin kendisini özellikle otele çağırdığını ve görev verdiğini düşündüğünü söyledi. Ercan, “Teyzem bana görev vermiş. Cesetler şişmesin, kokmasın, bir an önce onları bulayım diye beni çağırmış.” dedi.

“TOPRAĞIN ALTINA GİRMEKTEN ÇOK KORKARDI”

Teyzesinin ölümden sonrasını çok fazla düşündüğünü anlatan Dora Ercan, “Toprağın altına girmekten çok korkardı. O yüzden kadavra bağışlamayı araştırmıştır.” diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son Güncelleme: 16.01.2018 23:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti
Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti
CİNAYET ÖNCESİ TÜYLER ÜRPERTEN DETAY!
CİNAYET ÖNCESİ TÜYLER ÜRPERTEN DETAY!
Aleyna Tilki dudak dudağa yakalandı!
Aleyna Tilki dudak dudağa yakalandı!

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim