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13 Temmuz 2017 Perşembe 19:32

Fikret Hakan Aslında Akciğer Kanserinden Ölmemiş!

Fikret Hakan Aslında Akciğer Kanserinden Ölmemiş!
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Fikret Hakan Aslında Akciğer Kanserinden Ölmemiş!
Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, akciğer kanseri nedeniyle öldüğü iddia edilen Fikret Hakan'ın aslında boğazına kaçan balgam nedeniyle nefessiz kalıp öldüğünü iddia etti.


Fikret Hakan'ın manevi kızı Nursel Eroğlu ve ünlü oyuncu Salih Güney'le telefonda konuşan Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, Fikret Hakan'ın ölüm sebebinin akciğer kanseri olmadığını yazdı. Akay, Fikret Hakan'ın hastanede ve evde çekilen son fotoğraflarını da Facebook adresinden yayınladı.

"AKCİĞERİNDE LEKE VARDI, LAZERLE YOK ETTİLER"
İşte Onur Akay'ın Facebook adresinden yaptığı o paylaşım ve o fotoğraflar:
Fikret Hakan'la Mayıs ayında hastaneye kaldırılmadan çok kısa süre önce telefonla konuşmuştum. Bugün, yakın arkadaşım Fikret Hakan'ın manevi kızı Nursel Eroğlu ve değerli oyuncu Salih Güney'le telefonda konuştum. Nursel, "Fikret Hakan akciğer kanseri değildi. Doktorlar hiçbir zaman kanser teşhisi koymadı. Akciğerinde bir leke var dediler ve o lekeyi lazerle yok ettiler." dedi.


"EVDE YERE DÜŞMÜŞ"
Fikret Hakan, 21 Mayıs'ta evde yere düşmüş ve Nursel'i aramış. 32 yıllık hayat arkadaşı ise o sırada Bodrum'da bulunuyormuş. Fikret Bey, "Nursel ben düştüm hemen gel" demiş ve o da hemen apar topar yanına giderek ambulans çağırmış. Fikret Bey, Kartal Araştırma Hastanesi'nde yakın bir doktor arkadaşı olduğu için orayı tercih etmiş ve oraya gitmişler. Tahlillerin tamamı temiz çıkmış, ancak ateşi olduğu için hastaneye yatarak araştırmak istemişler.

"NEFESİ TIKANDIĞI İÇİN VEFAT ETMİŞ!"
Geçtiğimiz Cuma günü taburcu olmuş ve geçtiğimiz Pazartesi günü eşi ile birlikte kontrol amaçlı hastaneye gitmiş. Ancak hastanede balgam nedeni ile nefesi tıkanmış. Hemen müdahale etmişler ama maalesef kurtaramamışlar. Nur içinde yatsın inşallah.

 
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