Fİ'de Bomba Transfer!

Başrolerde Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Osman Sonant ve Berrak Tüzünataç gibi ünlü oyuncuları buluşturan dizinin ilk bölümü 3 günde 4 milyon seyirciye ulaşmıştı.Ay Yapım imzalı dizinin ilk bölümüne yıllardır setlerden uzak olan Nehir Erdoğan, cafe işleten Nilay karakteriyle dahil olmuştu. Uluslararası alanda en iyi dijital formatların ödüllendirildiği C21 Uluslararası Drama Ödülleri'nde "Dijitalde En Orijinal" kategorisinde de aday olan dizinin bugünkü bölümünün sürpriz oyuncusu ise anne olduktan sonra setlere ara veren Nur Fettahoğlu oldu.Bu sezon çok sayıda teklif alan ancak içine sinen iyi bir işte olmak için bekleyen Fettahoğlu, Fi dizisinin yeni sezonu Çi'nin ikinci bölümüne Billur rolüyle konuk olacak. Ünlü oyuncu geçen perşembe yayınlanan dizinin ilk bölümünde de ekibe sosyal medyadan destek vermişti.