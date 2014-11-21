Ferman Toprak Kıbrıs yolcusu

İstanbul'da yoğun sahne programına ara vermeden devam eden başarılı şarkıcı,18 kişilik dev orkestrasıyla birlikte en sevilen şarkılarını cumartesi gecesi Acapulco Otel'de Kıbrıslılar için seslendirecek.



Yavru vatandaki hayranları için özel bir sahne repertuvarı hazırladığını da belirten Ferman Toprak "Kıbrıs'a her gittiğimde büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyorum. Gösterilen ilgiden de çok mutluyum. Hayatı tesbih yapıp hep birlikte sallamak için herkesi cumartesi gecesi eğlenceye bekliyorum" dedi.