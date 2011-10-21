Feriha'ya ahlaksız teklif

Türk televizyon tarihine damgasını vuran Binbir Gece dizisindeki “150 bin dolarlık ahlaksız teklif” sahnesinden sonra “Adını Feriha Koydum”da da Emir ve Feriha’nın sahneleri de olay yaratacak. Dizinin yeni bölümünde Emir, Feriha’dan borçlarını ödemesini istiyor. Fakat Feriha “O parayı 1 ayda ödeyemeyiz” cevabını veriyor. Emir de bu cevap üzerine Feriha’ya “Ama sen bir gecede ödeyebilirsin. Borcunuzu bu gece ödemeye ne dersin Feriha” diyerek borçlarına karşılık bir gece teklif ediyor. Feriha’nın bu teklife ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.