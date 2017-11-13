Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Kasım 2017 Pazartesi 18:10

Ferdi Tayfur: Babamı Ağanın Adamları Öldürdü

Ferdi Tayfur: Babamı Ağanın Adamları Öldürdü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Ferdi Tayfur: Babamı Ağanın Adamları Öldürdü
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, zorluklarla geçen yaşam hikayesini anlattı...

Posta gazetesine konuşan Ferdi tayfur'un açıklamaları şöyle:

Uzun süredir ortalarda yoksunuz...
Yazları Marmaris’teyim. Artık kışın da orada oturmayı düşünüyorum. İstanbul çok sıkıcı geliyor. Çünkü sosyal hayatım yok benim. Bugüne kadar da olmadı zaten.

İçine kapanık biri misiniz?
Sanatını icra ettikten sonra evine giden, sade yaşayan bir adam oldum hep. Gece kulüplerine gitmem, çapkınlığım da yoktur. Şimdiki sanatçı kuşağı ortalarda cirit atıyor. Onların “Magazine haber olayım” diye gittiği yerlerin önünden geçmedim. Reklama da ihtiyacım olmadı.

Ferdi Tayfur’un hikayesi nedir?
Dramı sevmem ama dramatik bir hayatım oldu. 15 Kasım 1945’te Adana’da doğdum. Fakir ama şerefli bir ailenin evladı olarak... Tıpkı filmlerdeki gibi... Babam ben küçükken öldürüldü. Bunun hüznü ve ezikliği oldu hep içimde. Babam askerden geldiği gecenin ertesi günü gitti, bir daha gelmedi.

Yetim kaldığınızda kaç yaşındaydınız?
5,5 yaşındaydım. Her şey film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Babamın sabah evden gidişini hatırlıyorum. Bir gece önce kucağındaki halimi... Allah rahmet eylesin. Babam Adana’nın güzel delikanlılarındandı. Derler ya, adam gibi adamdı.

BABAMI BİR AĞANIN ADAMLARI ÖLDÜRDÜ
Neden öldürüldü?
Bir ağanın adamları öldürdü. Bu nedenle ağalık sistemine karşıyım. Ben başkaları gibi tepeden inmedim. Arkamda acılar, yaşanmışlıklar var. Irgatlık da yaptım, hizmetçilik de... Gerekirse yine yaparım. Geldiğin yeri hiç unutmayacaksın kızım.

Sakıp Sabancı’nın yanında ırgatlık yapmışsınız...
Sakıp Bey’in Adana Ceyhan’daki Mısırlı Çiftliği’nde ırgatlık yaptım. Yıllar sonra Sakıp Bey ile konuştuk. Dedim ki, “Abi, ben sizin ekmeğinizi çok yedim. Eniştem sizin orada çiftçi başıydı. Ben de onun yanında çalıştım.” O da, “Mücadeleciymişsin” dedi. Neysem oyum. Sahnede nasılsam, kuliste de, evde de aynıydım. Bende şımarıklık yoktur. Bu arada ‘Arabesk müzik’ diyorlar. Türkiye’de herkes arabesk. Hayatlar arabesk. Üç beş aile sosyete. Onların da köküne bak, nereden gelmişler ki? Devlet onların babalarına inanmış atölye, fabrika kurdurmuş. İşin özeti: Arabesklik kanımızda var.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı'dan Bomba Paylaşım! Acun Ilıcalı'dan Bomba Paylaşım!
Metin Hara Paylaştı! Metin Hara Paylaştı!
Vatan Şaşmaz'ın Eşi İlk Kez Görüntülendi! Vatan Şaşmaz'ın Eşi İlk Kez Görüntülendi!
Şoke Eden İtiraf: Onu Aldattım... Şoke Eden İtiraf: Onu Aldattım...
"KOCAM ANCAK BANA YETİYOR!" "KOCAM ANCAK BANA YETİYOR!"
Şok Gerçek! Vatan Şaşmaz'dan Sonra... Şok Gerçek! Vatan Şaşmaz'dan Sonra...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Acun Ilıcalı'dan Bomba Paylaşım!

Haberi Oku