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Fatmagül'ün Suçu Ne setine polis baskını

Fatmagül’ün Suçu Ne setini basan polis hakkında şantaj suçlaması olan kameramanı gözaltına aldı....

Fatmagül'ün Suçu Ne setine polis baskını

Fatmagül’ün Suçu Ne setini basan polis hakkında şantaj suçlaması olan kameramanı gözaltına aldı....

06 Kasım 2011 Pazar 19:43
Fatmagül'ün Suçu Ne setine polis baskını
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Fatmagül’ün Suçu Ne' setini basan polis hakkında şantaj suçlaması olan kameramanı gözaltına aldı.

İstanbul Üsküdar Savcılığı ' na başvuran 17 yaşındaki A.B., "Fatmagül'ün Suçu Ne" adlı dizide görüntü yönetmeni asistanı olarak çalışan kameraman A.Ö. ile arkadaşı R.B.'den şikâyetçi oldu.

Habertürk'ün haberine göre; genç kız, A.Ö. ve R.B. ile arkadaş olduğunu, ikisiyle de birer kez yemeğe çıktığını anlatarak, "A.Ö., arkadaşı R.B. ile bir daha görüşmemi istemedi. Karşı çıktım. 'Seninle birlikte olduğumuz zaman gizli kamera ile görüntülerimizi çektim. Bunları internete yayar, seni rezil ederim' tehdidinde bulundu. Bu şantajın içinde R.B.'nin de olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Çocuk Şubesi ekipleri, dizinin Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki setine giderek A.Ö.'yü gözaltına aldı. R.B. de evinde yakalandı. Savcılığa sevk edilen ikiliden A.Ö. "Görüntü çekmedim.

Kıskançlık sonucu böyle bir şey söyledim. Pişmanım" dedi. Savcılık sorgularının ardından iki arkadaş serbest bırakıldı.

Son Güncelleme: 06.11.2011 19:43
Anahtar Kelimeler:
PolisDiziBaskınFatmagül
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