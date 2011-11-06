Fatmagülün Suçu Ne' Dizisinin Setine Polis Baskını

İstanbul Üsküdar Savcılığı ' na başvuran 17 yaşındaki A.B., "Fatmagül'ün Suçu Ne" adlı dizide görüntü yönetmeni asistanı olarak çalışan kameraman A.Ö. ile arkadaşı R.B.'den şikâyetçi oldu.



Habertürk'ün haberine göre; genç kız, A.Ö. ve R.B. ile arkadaş olduğunu, ikisiyle de birer kez yemeğe çıktığını anlatarak, "A.Ö., arkadaşı R.B. ile bir daha görüşmemi istemedi. Karşı çıktım. 'Seninle

birlikte olduğumuz zaman gizli kamera ile görüntülerimizi çektim. Bunları internete yayar, seni rezil ederim' tehdidinde bulundu. Bu şantajın içinde R.B.'nin de olduğunu tahmin ediyorum" dedi. Bunun

üzerine harekete geçen İstanbul Çocuk Şubesi ekipleri, dizinin Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki setine giderek A.Ö.'yü gözaltına aldı. R.B. de evinde yakalandı.



Savcılığa sevk edilen ikiliden A.Ö. "Görüntü çekmedim. Kıskançlık sonucu böyle bir şey söyledim. Pişmanım" dedi. Savcılık sorgularının ardından iki arkadaş serbest bırakıldı.