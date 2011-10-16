Fatmagül gelin mi oluyor

Dizinin perşembe akşamı yayınlanan bölümünde, Annesinin mektubu ile büyük bir yıkım yaşayan Kerim, uzun bir aradan sonra babasıyla karşı karşıya gelmiş ve bu buluşmadan sonra daha da içine kapanmıştı.

Ebe ninenin yaşadığı pişmanlığın anlatıldığı 45. bölüm Fatmagül'ün Kerim'e attığı tokat sahnesi ile son bulmuştu. Yeni bölümde nelerin yaşanacağı ve Fatmagül ile Kerim arasındaki ilişkinin nereye gideceği büyük bir merak konusuyken, dizinin fan sitesinde 20 Ekim'de yayınlanacak bölümle ilgili tüyolar yayınlandı.

İddialara göre yeni bölümde; Kerim Fatmagül'den boşanmak isteyecek. Sabırla Kerim'in hapisten çıkmasını bekleyen Fatmagül ise bu teklife 'hayır' cevabını verecek. İkili arasındaki konuşma ise şu şekilde olacak;

Kerim: Ben seni azad etmeye karar verdim Fatmagül

Fatmagül: Ben istemiyorum. Ben senden ayrılmak istemiyorum... Geçen sene bu zamanlar ölmek istiyordum. Şimdi yaşamak için birçok sebebim var. Bu pastayı ikimiz için yaptım... Bir yıldır evliyiz seninle. 7 Ekim'den beri ikinci yıla girdik bile... ben ayrılmak istemiyorum Kerim, ben o gelinliği giymek istiyorum.